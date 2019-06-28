سفير اليابان لدى المملكة: المرأة السعودية لديها إخلاص وانضباط في العمل

أبدى إعجابه بنمط الحياة الأسري والاجتماعي المتميز بقوة الروابط

امتدح سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية تسوكاسا إيمورا، المرأة السعودية، مشيرًا إلى أن لديها إخلاصًا وانضباطًا في العمل، مبديًا إعجابه بنمط الحياة الأسري والاجتماعي الذي يتميز بقوة الروابط بين أفراد الأسرة.

وقال "إيمورا" في لقاء خاص على القناة السعودية الأولى: "استثمرت شركة يابانية بالشراكة مع شركة سعودية في مجال التجهيزات الصحية، ووجدنا أن المرأة السعودية العاملة تتمتع بقدر كبير من الإخلاص وانضباط في العمل".

وأبدى السفير الياباني إعجابه بنمط الحياة الاجتماعية في السعودية والمتمثل في المحافظة على العلاقات والروابط الأسرية، وكذلك دعم وتشجيع الشباب وتمكين الفتيات"، قال: "نحن نتعلم منكم".

وعن حياته في الرياض وكيفية قضاء وقته وبرنامجه اليومي وهواياته، أوضح السفير الياباني أنه يستمتع بركوب الدراجة وبممارسة السباحة في إجازة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أنه استمتع بمعايشة الحياة الشعبية والثقافة المتنوعة التي شاهدها خلال زيارته مدينتي جازان والعلا.