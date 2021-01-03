إيقاف ثلاثيني ضُبط حول حظيرة أغنامه سيارات مسروقة بـ"عفيف"

بعضها تم تفكيكه.. وأحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه

أوقف رجال البحث الجنائي بشرطة عفيف، شخصًا في العقد الثالث من العمر، بعد ضبط سيارات مسروقة عند حظيرة أغنامه في الصحراء حول المحافظة.

كما تبيّن لـ "البحث الجنائي" أن بعض المركبات المضبوطة قد تم تفكيك بعضها لأجزاء، حيث تم التحفظ على الموقع وإحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.

شرطة عفيف البحث الجنائي عفيف سرقة سيارة الجهات الأمنية

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 12:05 AM

بعضها تم تفكيكه.. وأحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه

إيقاف ثلاثيني ضُبط حول حظيرة أغنامه سيارات مسروقة بـ"عفيف"

فهد الغبيوي

الرياض

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أوقف رجال البحث الجنائي بشرطة عفيف، شخصًا في العقد الثالث من العمر، بعد ضبط سيارات مسروقة عند حظيرة أغنامه في الصحراء حول المحافظة.

كما تبيّن لـ "البحث الجنائي" أن بعض المركبات المضبوطة قد تم تفكيك بعضها لأجزاء، حيث تم التحفظ على الموقع وإحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.

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شرطة عفيف البحث الجنائي عفيف سرقة سيارة الجهات الأمنية

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