أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿

على اعتبار أنها تتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف الاختبارات كسوف الشمس تعليم الجوف

2

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 12:34 AM

على اعتبار أنها تتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس

أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿

مهنا التميمي

الجوف

1 3,178

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف الاختبارات كسوف الشمس تعليم الجوف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019