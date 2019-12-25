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على اعتبار أنها تتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس

أمير الجوف يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس﻿

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

وبيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، ونظرًا لتزامن ظاهرة كسوف الشمس مع توجُّه الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات يوم الخميس المقبل، تعلن إدارة ‫تعليم الجوف تأخير بداية اختبارات يوم الخميس 29-4-1441هـ إلى الساعة الـ8:30 صباحًا.