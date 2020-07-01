"شراحيلي" ينضم للفيصلي لموسمين.. دون الكشف عن القيمة المالية

أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط شايع شراحيلي لمدة موسمين دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لتوقيع اللاعب.

وسبق للاعب صاحب الـ"30 عاماً" اللعب في صفوف النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2018 وحقق خلالها لقب الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس ولي العهد وفي مطلع عام 2018 انضم للقادسية.