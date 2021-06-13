الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

قال: التقنية الحديثة باتت تُسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي كورونا

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأوضح أن التقنية الحديثة باتت تُسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة؛ حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

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13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:10 AM

قال: التقنية الحديثة باتت تُسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي كورونا

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأوضح أن التقنية الحديثة باتت تُسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة؛ حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

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