من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045

أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة.

وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة.

فيروس كورونا الجديد

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 03:59 PM

أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة

من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045

محمد المواسي

الرياض

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ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة.

وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة.

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فيروس كورونا الجديد

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