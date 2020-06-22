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أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة

من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة.

وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة.