رئيس بوينج: مرجح إفلاس شركة طيران أمريكية كبرى جرّاء تداعيات كورونا

قال: لن تعود مستويات حركة الطيران إلى نسبة 100% ولا حتى 25%

رجّح المدير التنفيذي لمجموعة بوينج ديفيد كالهون، إفلاس شركة طيران أمريكية كبرى جرّاء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ على القطاع.

وقال كالهون في ردّه على سؤال صحافي من شبكة "إن بي سي" بشأن إن كانت شركة طيران أمريكية رئيسية ستوقف نشاطاتها: إن "الأمر مرجّح جدًّا".

ويذكر أن رد كالهون الذي نشر في تسجيل قصير أمس الاثنين، هو جزء من مقابلة أطول من المقرر بثّها اليوم الثلاثاء.

وتابع كالهون: "نعرف أن شيئًا ما سيحدث في سبتمبر. لن تعود مستويات حركة الطيران إلى نسبة 100%، ولا حتى 25%".

وتعاني بوينج نفسها من تداعيات كوفيد-19؛ إذ شكّل الوباء ضربة لقطاع النقل الجوي جراء القيود على السفر وإجراءات العزل التي فُرضت لمنع تفشيه.

وتمكّنت عملاق الطيران الأمريكية، بداية الشهر الجاري، من جمع 25 مليار دولار من المستثمرين عبر إصدار سندات للحفاظ على تدفّق السيولة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخفضت الشركة، أبريل الماضي، قوتها العاملة الضخمة بنسبة 10%، وستخفض إنتاج الطائرات وسط انخفاض الإيرادات بنسبة 26% خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال كالهون: "ربما قد نقترب من 50 (في المئة) بحلول نهاية العام، ولذا ستكون هناك بكل تأكيد إجراءات تكيّف سيكون على شركات الطيران القيام بها".

وتولّى كالهون رئاسة بوينج، التي حرمتها القيود الخاصة بمنع تفشي كوفيد-19 من زبائنها وشكلت ضربة للطلب على طائرتها، بداية العام.

ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت مجموعة بوينج أن الطلبيات الملغاة على طائراتها سجّلت ارتفاعًا في شهر مارس/ آذار الماضي، بسبب المشاكل المتعلقة بطائرة "ماكس 737" والضربة التي تلقاها قطاع الطيران جراء وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

وألغيت طلبيات 150 طائرة "ماكس"، الشهر الماضي، نصفها من شركة "أفولون" الأيرلندية سبق أن أُعلن عنها.

وعانت "بوينج" من انخفاض مقداره 307 طلبيات لقطاع الطيران التجاري في الربع الأول من العام، على الرغم من ازدياد الطلبيات على طائرة "دريم لاينر 787" في تلك الفترة.

وتم تأجيل رحلة تجريبية رئيسية لـ"ماكس 737" الأكثر مبيعًا لمدة شهر حتى مايو الجاري، بسبب الاضطرابات الناجمة عن أزمة "كوفيد-19"، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية مطلع الشهر الماضي.