5 مدن سعودية تسجل 1545 إصابة جديدة بكورونا

الرياض بالمقدمة بـ789.. ومكة المكرمة الأقل بـ120 فقط

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والهفوف" 1545 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1931 حالة.

وتوزعت الـ1931 حالة على النحو التالي: الرياض 789، وجدة 327، والهفوف 166، والدمام 143، ومكة 120 حالة. فيما توزعت الحالات الأخرى على بقية مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 76726 حالة، منها 27865 حالة نشطة، و397 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 48450 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 411 حالة وفاة.