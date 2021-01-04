إلى أوروبا معلقًا بعجلات طائرة.. كابيكا يكشف سر "رحلة الجنون"

تم الكشف عن شخصيته للعامة لأول مرة منذ الحادثة

كشف شاب جنوب إفريقي في فيلم وثائقي تفاصيل "مغامرته المجنونة"، بعدما سافر من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى هيثرو في بريطانيا، وهو مختبئ قُرب عجلات الطائرة.

ومؤخرًا تحدث ثيمبا كابيكا، البالغ من العمر 30 عامًا، عن رحلته التي استغرقت 11 ساعة، وسقوط صديقه كارليتو فالي من ارتفاع 5 آلاف قدم، ليلقى حتفه في ميتة مروعة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن كابيكا قوله، إنه عانى خلال رحلته من نقص الأوكسجين، وقضى شهورًا في غيبوبة، قبل أن يستيقظ ويصدم بنبأ وفاة صديقه.

ووفق الصحيفة؛ فقد سقط كارليتو، قبل دقيقة واحدة من هبوط رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت ستحط في هيثرو، في يوليو عام 2015.

وروى كابيكا تفاصيل مغامرته "الخطيرة" برفقة صديقه في فيلم وثائقي حمل عنوان "الرجل الذي سقط من السماء"، وتم الكشف عن شخصيته للعامة لأول مرة منذ الحادثة.

وفي الفيلم الوثائقي، قدّم كابيكا معلومات مفصلة عن تخطيطه ورفيقه لرحلتهما "غير الشرعية" لبريطانيا، وكيف اختبأ في الفجوة الخاصة بعجلات الطائرة.

وأوضح كابيكا: "كنت أشاهد الأرض ونحن نبتعد عنها شيئًا فشيئًا، وبدأت أشعر بضيق في التنفس، وآخر شيء أتذكره ما قاله صديقي كارليتو لي بأننا قد نجحنا".

وتطرّق كابيكا لتفاصيل تتعلق بتخطيطه ورفيقه للرحلة؛ حيث أقاما في موقع للتخييم قرب مطار جوهانسبرغ؛ مضيفًا: "قفزنا ليلًا من فوق سياج المطار، واختبأنا في انتظار طائرة جاهزة للإقلاع، مستبعدين تلك المسافرة إلى الولايات المتحدة لطول المسافة".

وتابع كابيكا قائلًا: "وجدنا صعوبة في ضغط أنفسنا بالكوة الخاصة بعجلات الطائرة. شعرنا بالخوف عندما تم تشغيل المحرك؛ إلا أننا اتخذنا قرارًا لا تراجع عنه. اضطررنا لمغادرة إفريقيا كي نظل على قيد الحياة".

وخلال وجوده في كوة العجلات، ربط كابيكا نفسه بسلك من الطائرة، خشية سقوطه وهو فاقد الوعي؛ وهو ما حدث بعد ذلك؛ حيث أغمي عليه بسبب نقص الأوكسجين، واستيقظ بعد هبوط الطائرة على المدرج، وأمضى ستة أشهر في غيبوبة، ولا يزال يستخدم عكازين بسبب الإصابات التي لحقت به، وجعلته غير قادر على العمل.

وحسب "ديلي ستار"، قال خبراء طيران: إن نجاة كابيكا من الموت أمر نادر الحدوث في عالم الطيران.

جدير بالذكر أن كابيكا قد حصل على تصريح للبقاء ببريطانيا بعد نجاته، وتقدمه بطلب للجوء.