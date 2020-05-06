المتحدث الرسمي لـ"الصحة": متفائلون بتسجيل حالات تعافٍ أكثر

عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، عن تفاؤله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر خلال الأيام القادمة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله، استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت 1352 حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".

واختتم بقوله: متفائلون بإذن الله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر.