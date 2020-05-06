المتحدث الرسمي لـ"الصحة": متفائلون بتسجيل حالات تعافٍ أكثر

عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، عن تفاؤله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر خلال الأيام القادمة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله، استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت 1352 حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".

واختتم بقوله: متفائلون بإذن الله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر.

فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 04:22 PM

المتحدث الرسمي لـ"الصحة": متفائلون بتسجيل حالات تعافٍ أكثر

عبدالله البرقاوي

الرياض

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عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، عن تفاؤله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر خلال الأيام القادمة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله، استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت 1352 حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".

واختتم بقوله: متفائلون بإذن الله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر.

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