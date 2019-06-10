"القحطاني" إلى رتبة لواء بجوازات تبوك

صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

"سبق" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق