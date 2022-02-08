المعهد الملكي للفنون التقليدية يوقع مذكرة مع "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية

تهدف إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة

وقّع المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية في مقر المعهد، بحضور مدير المعهد المكلف الدكتورة سوزان اليحيى والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسوني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء وريادة الفنون التقليدية وتمكين القدرات الوطنية، ورعاية المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي التي يعمل عليها المعهد، بالإضافة إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة.

وتتضمن هذه الاتفاقية رعاية ودعم وتطوير مشاريع مستفيدي المعهد (الطلاب، الحرفين، الكنوز الوطنية) من مختلف أنحاء المملكة لتمكين القدرات الوطنية للحفاظ على ريادة الفنون التقليدية من خلال تقييم مستوى الحرفين في الحرف التي يغطيها المعهد لتأهيليهم للحصول على تمويل من الشركة، ورعاية المناسبات والفعاليات الترويجية التي من شأنها زيادة الوعي والتقدير للفنون والثقافة المحلية.

واطلع وفد شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية خلال جولته على دور المعهد في إحياء الفنون التقليدية ورعايتها، والخدمات التعليمية التي يقدمها للمجتمع.