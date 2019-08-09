"الشثري" يشيد بالخدمات المقدَّمة لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة

تجاوز تعدادهم 6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم

أشاد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ بالخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفّذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذين تجاوز تعدادهم (6500) حاج وحاجة من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء العلمي للشيخ الشثري؛ مع ضيوف البرنامج من لجنة الدعوة في إفريقيا، بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان؛ وجمع من العلماء في قارة إفريقيا، الذي نظّمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، أمس، بمقر إقامة الضيوف، بفندق ملينيوم بمكة المكرّمة.

وقال الشيخ الشتري: "إنني رأيت ما لم أكن قد أتوقعه وفاق تصوري ما شهدته، لا من جهة نوعيات الضيوف الذين قَدِموا، ولا من جهة ما يُرجى من تأثير فيهم، ولا من جهة الخدمات المقدمة لهم؛ فكان هذا البرنامج جديراً بأن يسمّى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وعدَّ البرنامج نموذجاً من النماذج التي تدل على ما تسعى إليه هذه الدولة المباركة من نشرٍ للخير، وبثّه في مختلف أصقاع العالم، مشيراً إلى أن الذين يفدون إلى هذا الوطن لا يقتصر وجودهم هنا على أداء النسك فقط، بل يشهدون مظاهر عظيمة من مظاهر الدين الإسلامي الحنيف سواءً فيما يتعلق بالإحسان أو فيما يتعلق بمحبة الناس بعضهم بعضاً أو ما يتعلق بالرفق بالناس ورحمة بعضهم ببعضهم الآخر، أو فيما يتعلق بأداء النسك والتسليم لأوامر الله -عزّ وجلّ- فهناك مظاهر عظيمة كبيرة يستفيد منها الحجاج منذ قدومهم إلى هذا الوطن.

وأضاف "أنه من فضل الله -جلّ وعلا- أن كان رجال الأمن وجميع العاملين بالحج قدوات حسنة للحجيج، وبالتالي تمكّن الحجاج بأن ينقلوا منهم صفات جميلة سيكون لها -بإذن الله- الأثر الحميد في الأمة جمعاء".

ورفع المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على دعمهما ورعايتهما البرنامج, مقدماً الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على المتابعة الدقيقة التي يحظى بها هؤلاء الضيوف, ولجميع القائمين على البرنامج.

يأتي هذا اللقاء العلمي ضمن سلسلة متصلة من البرامج واللقاءات العلمية التي ينظمها البرنامج مع كِبار العلماء بالمملكة، وأئمة الحرمين الشريفين، ودعاة وزارة الشؤون الإسلامية، لتناول عددٍ من القضايا والمسائل العلمية والتوعوية التي تسهم في إثراء الحصيلة العلمية والمهارية لدى الضيوف، كما تنمّي الخبرات والتجارب لدى المشاركين في تلك الملتقيات.

الجدير بالذكر، أن هذه الملتقيات أضحت من البرامج النوعية التي يلمس أثرها من خلال عشرات التصريحات الإعلامية التي تصدر من الضيوف الذين يشيدون بما يُطرح فيها من محاضرات، ودروس، تهم طلاب العلم وشُداة المعرفة، في بيان منهج علماء المملكة ونشر الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة ودعاتها، لاسيما فيما يتعلق بالدعوة، وأساليبها، وأسسها المتمثلة في الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.