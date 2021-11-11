شرطة الرياض تتخذ الإجراءات حول مقطع فيديو يتضمن ادعاء تحرش شخص بطفل

اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحق المدعى عليه

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن مقطع الفيديو المتداول حول ادعاء تحرش شخص بطفل، يعود لبلاغ باشرته الجهات الأمنية بتاريخ 10/ 4/ 1442هـ، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحق المدعى عليه، وأحيلت القضية للنيابة العامة.