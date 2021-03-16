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عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات بلغ 80.. و260 للصيدليات

"صحة الشرقية" تنفّذ 720 جولة رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

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نفّذت فِرَق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 724 زيارة رقابية ميدانية؛ للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات، بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.