التحالف: تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.



وأكدت قوات التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.