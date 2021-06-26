التحالف: تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكدت قوات التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:22 PM

أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

التحالف: تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكدت قوات التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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