إصابة 17 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.601

سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.