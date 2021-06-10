قتلى وجرحى في هجوم شنته مقاتلات التحالف بصعدة

تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـ‫مليشياتٍ بعَتَادها وأفرادها

شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادها وأفرادها.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما سقط العديد من القتلى والجرحى.

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10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:46 AM

تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـ‫مليشياتٍ بعَتَادها وأفرادها

قتلى وجرحى في هجوم شنته مقاتلات التحالف بصعدة

فهد كاملي

جازان

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شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادها وأفرادها.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما سقط العديد من القتلى والجرحى.

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