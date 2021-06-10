قتلى وجرحى في هجوم شنته مقاتلات التحالف بصعدة

شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـمليشيات الحوثي بصعدة بعتادها وأفرادها.
وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع في كتاف بمحافظة صعدة؛ فيما سقط العديد من القتلى والجرحى.
تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـمليشياتٍ بعَتَادها وأفرادها
شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير مواقع تابعة لـمليشيات الحوثي بصعدة بعتادها وأفرادها.
وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع في كتاف بمحافظة صعدة؛ فيما سقط العديد من القتلى والجرحى.