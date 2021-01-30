كورونا بالمغرب العربي .. تونس تسجل 1679 إصابة و33 حالة بموريتانيا

فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بالأولى 6599 حالةً.. والثانية 431

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 206030.



وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أنها سجلت 91 حالة وفاة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 6599 حالةً.



فيما سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16576.



وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 431، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15596.