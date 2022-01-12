بعد حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الرائد

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تخوّله تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي. وكان الاتحاد قد تعاقد مؤخرًا مع المهاجم المغربي الشهير "عبد الرزاق حمدالله" قادمًا من النصر، وبات بإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق بدءًا من مباراة الرائد، الجمعة المقبل، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وضم الاتحاد: المدافع "أحمد شراحيلي" القادم من نادي الشباب، لكن تبقى في عقد اللاعب 6 أشهر، وبالتالي تسعى الإدارة الاتحادية لشراء المدة المتبقية.

كما أنهى النادي الجداوي مساء أمس علاقته التعاقدية مع المحترف الفرنسي يوسف نياكتي.