"إغاثي" الملك يوزع 698 حقيبة شتوية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا بالأردن

وزع 2,000 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 689 حقيبة شتوية، و1,396 بطانية للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي مادبا والعقبة التابعتين للعاصمة الأردنية عمّان، استفاد منها 698 أسرة بواقع 3,490 فردًا.



وتحتوي الحقيبة الواحدة على الملابس الأساسية بأحجام مختلفة تساعد الأسر والأفراد خلال موجة البرد.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء المحتاجين في مختلف بلدان العالم للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء.



كما وزع المركز أمس 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,000 أسرة.