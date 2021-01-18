خلال زياراته الميدانية.. مدير تعليم "رجال ألمع" يلتقي عددًا من الطلاب

شاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري

التقى مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العمري بعدد من طلاب المدراس أثناء زياراته الميدانية لمدارس المحافظة لمتابعة تسليم المقررات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وناقش العمري خلال لقائه بالطلبة نجاحات منصة مدرستي وأبرز النتائج المتحققة خلال الفصل الدراسي الأول، وكيفية الاستمرار على النهج المميّز الذي قطفوا ثماره بالتشارك مع معلميهم وأسرهم، مؤكدًا دعم كافة فرق العمل والأقسام ذات العلاقة بإدارة التعليم لتذليل التحديات التي قد تواجههم وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل إنجاح عمليات التعليم والتعلم عن بعُد لمواكبة الآمال والطموحات التي تتطلع إليها وزارة التعليم وتحقيقًا لمستهدفات التعليم في إكسابهم المعارف والمهارات التي تتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل وتسهم في تهيئتهم لوظائف المستقبل وريادة الأعمال واختيار المسار العلمي الصحيح.

وأشاد بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري في المجتمع التعليمي الذين لم يدخروا جهدًا في تجاوز العقبات والتحديات ومواصلة النجاحات والعطاء المثمر الذي انعكس بالشكل الإيجابي على استمرار عمليات التعليم عن بعُد.