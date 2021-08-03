المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.

سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.

2

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 12:56 AM

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 420

توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.

سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021