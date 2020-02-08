صور الأقمار الصناعية: رياح وأتربة على "الجوف والشمالية"

"الأرصاد": الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المنطقتين.

الأرصاد غبار

1

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 02:55 PM

"الأرصاد": الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

صور الأقمار الصناعية: رياح وأتربة على "الجوف والشمالية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,328

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المنطقتين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد غبار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020