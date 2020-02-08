





1

"الأرصاد": الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

صور الأقمار الصناعية: رياح وأتربة على "الجوف والشمالية"

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المنطقتين.