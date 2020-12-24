إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران

نجاح استئصال ورم سرطاني من معدة مريض بحفر الباطن

نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 سنة.

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم (ساركوما) بحجم 20cmx20cm, ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل, حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح بفضل الله، وبعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة

في إطار آخر تمكن مستشفى حفر الباطن المركزي من استئصال ورم سرطاني من معدة مريض من خلال إجراء عملية جراحية عبر المنظار، حيث كان يعاني من آلام حادة في البطن، وبعد إجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني في المعدة.

وباشر الفريق الطبي بإجراء عملية بالمنظار واستغرقت 5 ساعات استُئصل خلالها الجزء المصاب من المعدة بالمنظار الجراحي دون الحاجة للتدخل الجراحي لفتح البطن، وتوصيل ما تبقى من المعدة مع الأمعاء الدقيقة، حيث تكللت العملية بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة دون أي مضاعفات.