البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في "المدفوعات"

في إطار مساعي جذب شريحة جديدة من المستثمرين لتحقيق قيمة مضافة

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة وصلة الدفع "بيلينك"؛ لتقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية؛ ليبلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبَل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 15 شركة، إضافة إلى حصول ثماني شركات على موافقة أولية.

جاءت هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد، في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبَل البنك المركزي السعودي؛ بينما يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.