تنبيه متقدم للعاصمة.. هطولات من متوسطة لغزيرة و "البرد" متوقع

الحالة مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتشمل عددًا من المحافظات بمنطقة الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا اليوم بخصوص منطقة الرياض، يشمل "الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما.

وأوضح "الأرصاد" أنه يتوقع أن تشهد هذه المحافظات استمرار الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

وأضاف: الإنذار بدأ في الساعة 22:00 مساء أمس الجمعة، ويستمر حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت.