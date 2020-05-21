"صحة نجران" تكشف سبب إصابة 54 حالة بـ"كورونا" في 5 أيام

أهابت بالجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل سلامتهم

أكدت "صحة نجران"، أن جميع الإصابات الــ54 بفيروس "كورونا" في الخمسة أيام الماضية، تعود لقادمين من خارج المنطقة، لم يلتزموا بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى انتشار الفيروس بين ذويهم.

وأهابت "الصحة" بالجميع، بضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل سلامتهم.

فيروس كورونا الجديد صحة نجران

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21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 11:19 AM

أهابت بالجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل سلامتهم

"صحة نجران" تكشف سبب إصابة 54 حالة بـ"كورونا" في 5 أيام

هادي آل كليب

نجران

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أكدت "صحة نجران"، أن جميع الإصابات الــ54 بفيروس "كورونا" في الخمسة أيام الماضية، تعود لقادمين من خارج المنطقة، لم يلتزموا بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى انتشار الفيروس بين ذويهم.

وأهابت "الصحة" بالجميع، بضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل سلامتهم.

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