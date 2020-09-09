حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878

تسجيل 2.151 حالة جديدة

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.