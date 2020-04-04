مكتبة دارة الملك عبدالعزيز تقدم خدماتها إلكترونيًّا

وفرت بوابة بحث تتيح للباحث الاطلاع على المحتويات

حرصت دارة الملك عبدالعزيز منذ صدور التوجيهات بتعليق الحضور لمقرات العمل في مختلف الجهات الحكومية وتفعيل إجراءات العمل عن بعد؛ على إبقاء خدماتها المقدمة للمستفيدين متاحة باستمرار، وعملت على تسخير التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض، مستفيدة من خبرتها المتقدمة في مجال تقنية المعلومات .



وتضمنت أبرز الخدمات، التي اهتمت الدارة باستمرارها: خدمات مكتبة الدارة الإلكترونية؛ حيث وفرت بوابة بحث إلكتروني تتيح للباحث الاطلاع على محتويات المكتبة من كتب ورسائل علمية، وطلبها إلكترونيًّا.



وتوفر بوابة البحث خدمة للجهات البحثية والإعلامية بالدارة لضمان استمرار أدائها كالسابق.



ويمكن الاستفادة من بوابة البحث في المكتبة بالدخول على الرابط التالي: http://www.darahlibrary.org.sa .