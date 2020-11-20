شاهد من جامعة شقراء.. أول معرض افتراضي لذكرى البيعة ومحتواه

77 صورة للملك و٥ أقسام تحكي تاريخ أصيل.. لقاءات وجوائز وأوسمة

افتتح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، المعرض الافتراضي الأول الذي أقامته كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ والذي جاء تزامنًا مع ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.

وتضمّن المعرض أكثر من 77 صورة فوتوغرافية منوعة لخادم الحرمين الشريفين، كما اشتمل على مشاعر قيادات جامعة شقراء وطلابها، تناولت التسلسل الزمني خلال عقود ماضية، لقائد حضارة المملكة وباني نهضتها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما شهدته المملكة من تنمية اقتصادية وحضارية ومعرفية في مختلف المجالات والأصعدة.

وتم عرض هذه الصور في المعرض الافتراضي من خلال الأقسام التالية: القسم الأول: سيرة خادم الحرمين الشريفين، والقسم الثاني: لقاءات واجتماعات خادم الحرمين الشريفين، والقسم الثالث: الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز، والقسم الرابع: صور تاريخية نادرة، والقسم الخامس: مشاركات قيادات جامعة شقراء والطلاب.

وشهد المعرض تفاعلًا وحضورًا من قِبَل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما احتواه من صور مميزة ونادرة لخادم الحرمين الشريفين، تَطرقت إلى لقاءاته -أيده الله- وجولاته وزياراته الميدانية على رابط المعرض https://bit.ly/3lVDEyF.



