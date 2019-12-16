"قراءة في أحوال الرياض الجوية" حتى نهاية الأسبوع .. هنا فرص الهطولات

مع دخول الهواء السطحي تبتعد الجبهة الباردة نحو جنوبها وترتفع قيم الضغط

تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي على العاصمة الرياض حتى مساء اليوم الإثنين؛ حيث تبقى الفرصة مهيّأة لهطول زخات أمطار تكون رعدية أحياناً لكن بشكل متفرق خلال ساعات نهار اليوم الإثنين.

وبحسب موقع "طقس العرب"، ستتراجع فرص الأمطار عن الرياض نهاية اليوم الإثنين مع ابتعاد الجبهة الهوائية الباردة نحو جنوب منطقة الرياض ودخول الهواء البارد السطحي وارتفاع قيم الضغط الجوي مجدداً، وتتحول طبيعة الغيوم من ركامية رعدية إلى غيوم منخفضة قد تعمل على هطول بعض الأمطار الخفيفة أحياناً.

وذكر الموقع أنه ومع سيطرة كتلة هوائية باردة وارتفاع نسب الرطوبة خلال ما تبقى من أيام الأسبوع الحالي، يستمر عبور الغيوم المنخفضة أجواء الرياض مع هطول لزخات مطرية خفيفة، خاصة يوم الأربعاء، قبل أن يستقر الطقس تماماً نهاية الأسبوع.