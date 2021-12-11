"النمر": جلطة الشريان التاجي تنشأ بسبب تخثر الدم على قمة كثيب الكولسترول

طالب ‏بالاهتمام بتدفئة كبار السن لأنهم أكثر عرضةً للمضاعفات الصحية الشتوية

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الغالبية العظمى لجلطة الشريان التاجي تنشأ بسبب تخثر الدم على قمة كثيب الكولسترول المترسب على جدار الشريان التاجي وتتطور في نفس المكان حتى تسده.

جاء ذلك بعد سؤاله في منصة "تويتر": هل جلطة الشريان التاجي تتحرك حتى تصل القلب أم أنها تنشأ في مكان واحد حتى تسده؟ حيث أجاب الدكتور النمر قائلاً إن الغالبية العظمى تنشأ الجلطة بسبب تخثر الدم على قمة كثيب الكولسترول المترسب على جدار الشريان التاجي وتتطور في نفس المكان حتى تسدّه.

وقال الدكتور النمر أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكولسترول أم مرض السكري؟ والأجابة كلاهما ارتفاع الكولسترول الضار وعدم التحكم بالسكري يضر القلب ولكن ارتفاع الكولسترول الضار "نسبياً" أشد ضرراً على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري وكلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به.

من جهة ثانية، طالب الدكتور النمر ‏بالاهتمام بتدفئة كبار السن في الشتاء فهم أكثر عُرضةً للمضاعفات الصحية الشتوية وذلك لأسباب منها الطبقة الدهنية تحت الجلد لديهم رقيقة فيتأثرون بالبرد بدرجة أشدّ وإدراكهم لشدة البرودة حولهم ينخفض بسبب تأثر الأعصاب الطرفية مع السكري، ناصحًا بالابتعاد ‏عن الوجبات السريعة بسبب أنها عالية الدهون والملح والسعرات الحرارية ومرتبطة علميًا بالسمنة والسكري والضغط، لذلك فهي تضر القلب على المدى البعيد.