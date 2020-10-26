روسيا.. زيادة قياسية للإصابات بكورونا والإجمالي "مليون ونصف"

سجلت 17347 إصابة جديدة بالفيروس و219 وفاة آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 17347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية جديدة؛ لتبلغ بذلك الحصيلة مليونًا و531224 حالة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بوفاة 219 شخصًا خلال اليوم الماضي مقابل 229 في اليوم السابق و296 السبت؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 26269.

وذكر المركز وفق "روسيا اليوم"، أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى مليون و146096 بعد تسجيل 7574 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 358859 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، 5224 إصابة و62 وفاة جديدة، مقابل 4455 إصابة و68 وفاة في إحصائية أمس؛ لتبلغ الحصيلة 401040 إصابة و6442 وفاة.

وارتفع عدد حالات الشفاء في المدينة إلى 293205 بزيادة 2681 حالة خلال آخر 24 ساعة.