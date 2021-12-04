البريطاني "هاميلتون" يحجز مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1

بعد اختتام التجارب التأهيلية اليوم

اختُتمت اليوم على حلبة كورنيش جدة حصة التجارب التأهيلية التي تسبق الحدث المرتقب غدًا (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق الغد.



وحل البريطاني "هاميلتون" في صدارة الترتيب بعدما حقق اللفة الأفضل بزمن قدره 1.27.511 دقيقة متفوقًا على زميله الفنلندي "فاليري بوتاس"، الذي سيكون ثاني المنطلقين في السباق، بعدما حصد الأفضلية بزمن يبلغ 1.27.622 دقيقة، وبفارق 0.111 ثانية.



أما الهولندي "ماكس فيرستابين"، سائق فريق ريد بل متصدر الترتيب العام للبطولة، فسيكون الثالث في ترتيب الانطلاق بعدما سجل ثالث أسرع زمن، وقدره 1.27.653 دقيقة، بالرغم من أنه كان قريبًا من تسجيل أسرع زمن بعد أن تصدَّر في المقطعين الأول والثاني، إلا أنه لم يستطع إكمال اللفة بسبب احتكاكه بالحائط. كما سجل "تشارلز لوكلير" زمنًا قدره 1.28.054 دقيقة؛ ضَمِن له الانطلاق من المركز الرابع. فيما جاءت باقي نتائج الجولة التأهيلية على النحو الآتي:



5- سيرجيو بيريز – ريد بل

6- بيير غاسلي – ألفا تاوري

7- لاندو نوريس - مكلارين

8- يوكي تسونودا – ألفا تاوري

9- إستيبان أوكون - ألبين

10- أنطونيو جيوفينازي - ألفا روميو

11- دانيال ريكاردو - مكلارين

12- كيمي رايكونن – ألفا روميو

13- فرناندو ألونسو - ألبين

14- جورج راسل - ويليامز

15- كارلوس ساينز- فيراري

16- نيكولاس لاتيفي - ويليامز

17- سبياستيان فيتيل - أستون مارتن

18- لانس سترول - أستون مارتن

19- ميك شوماخر - هاس

20- نيكيتا مازيبين – هاس



ويبحث البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، عن رقم قياسي عالمي جديد باسمه، وذلك عبر تحقيق ثمانية ألقاب؛ ليصبح السائق الوحيد في تاريخ الفورمولا1 الذي يصل إلى هذا الرقم، وتقليل حظوظ منافسه الهولندي "ماكس فيرستابين"، خاصة بعد فوزه بسباقَي البرازيل وقطر، إلا أن "ماكس فيرشتابين"، سائق فريق رد بل، لن يفرط في أي فرصة تُمكِّنه من حسم لقب الأول، ولاسيما أنه يتصدَّر الترتيب العام للسائقين برصيد 351.5 نقطة، وبفارق 8 نقاط أمام "هاميلتون" الذي يواصل الضغط في المركز الثاني برصيد 343.5 نقطة.