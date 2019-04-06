"تعليم الرياض" تهنئ القحطاني لترشحه عن فئة الموظف الإداري المتميز

كُرّم بشهادات تقدير من "الوهيبي" و"الغنام"

قدّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التهنئة للموظف ناصر بن منيف العيافي القحطاني، من منسوبي مجمع الأمير متعب بن عبدالعزيز التعليمي؛ لترشحه على مستوى الإدارة في العام الدراسي 1439/ 1440 عن فئة الموظف الإداري المتميز لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة.

وتم تكريم "القحطاني" بشهادات تقدير من مدير عام التعليم حمد الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام.

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06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440 05:45 PM

كُرّم بشهادات تقدير من "الوهيبي" و"الغنام"

"تعليم الرياض" تهنئ القحطاني لترشحه عن فئة الموظف الإداري المتميز

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التهنئة للموظف ناصر بن منيف العيافي القحطاني، من منسوبي مجمع الأمير متعب بن عبدالعزيز التعليمي؛ لترشحه على مستوى الإدارة في العام الدراسي 1439/ 1440 عن فئة الموظف الإداري المتميز لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة.

وتم تكريم "القحطاني" بشهادات تقدير من مدير عام التعليم حمد الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام.

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