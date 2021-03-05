"الزهري" على الخريطة.. سير الغبار ونصيحة لمحبي البَر بتوقيع "الحصيني"

قال: يستمر مع الحرارة من بينها جنوب الريـاض والشـرقية إلا أن يصرفها الله

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يستمر سير الغبار، الذي بدأ في اللون الزهري على الخريطة عند الساعة 2:15 ظهر اليوم الجمعة، إلى نواحي جنوب الرياض، والشرقية، ثم نجران، وشرق منطقتي عسير والباحة - إلا أن يصرفه الله - مع الحرارة.

ونبّه "الحصيني" من يخرج للبر أو لمكان مكشوف، أن يتزود بملابس شتوية متوسطة، في الوسطى والشمالية وشمالي الشرقية والغربية.