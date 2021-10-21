مبادرة مستقبل الاستثمار "5" تجمع 2000 بعثة و5 آلاف مشارك

فعالياتها تُعقد في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن النسخة الخامسة للمبادرة التي ستُعقد في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" ستجمع أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك؛ بسبب المحدوديات والقيود.

وذكر ريتشارد أتياس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم، في مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بمشاركة الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، ومدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي، وأدار الحوار ريما المديرس، أن النسخة الخامسة ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة، والتعليم، والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة الفقر خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

وقال أتياس: نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في إفريقيا 1%، ويجلب ذلك الشعور بالندم، ويجب أن نكون كرماء ومتشاركين وشموليين، وهذه التوجيهات التي حصلنا عليها من القيادة عندما أنشأنا المؤسسة.

ونوّه برؤية المملكة 2030، ومجتمعها الحيوي من خلال تمكين الشباب والفتيات وأثرها الإيجابي على الإنسانية.

وبيّن أن القطاعات بجميع أنواعها بدأت بالعمل بشكل طبيعي بعد جائحة كورونا، وجميع القطاعات بحاجة إلى الاستدامة؛ لكونها من أهم العوامل، من خلال الاستثمار في الإنسانية، مؤكدًا أن برنامج المؤسسة يحث على ذلك.