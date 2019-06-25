"مدني ينبع" يواصل بحثه عن مفقودين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى تحت الإنشاء

قام باستخراج محتجزين أحدهما متوفى والآخر مصاب وتم نقله للمستشفى العام

لا تزال فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع بالإضافة إلى الجهات المشاركة تواصل عملها للبحث عن مفقودين محتملين آخرين تحت الأنقاض وفق معلومات أولية بعد انهيار مبنى تحت الإنشاء في حي البندر بمشاركة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي.



وتفصيلاً، كشفت المعلومات الأولية حول حادثة انهيار المبنى أنه تم استخراج محتجزين أحدهما متوفى والآخر مصاب تم نقله لمستشفى ينبع العام فيما لا تزال الفرق المشاركة بالحادثة منها دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع "صحة ينبع" وبلدية المحافظة وبعض الجهات الحكومية والأمنية تتعامل مع الحادث الذي وقع في حي البندر غرب المحافظة حتى وقت إعداد هذا الخبر.



