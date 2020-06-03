"الدسيماني": تعيين المرأة كعضو بالنيابة العامة يأتي تعزيزًا لمكانتها

بمناسبة الأمر الملكي بتعيين 156 عضوًا من الرجال والنساء

أفاد المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين 156 عضوًا في النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين من رعاية لمرفق النيابة العامة، واهتمام بعملها لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل.



وقال "الدسيماني": من بين أعضاء النيابة المعينين 53 امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عدد من أفرع النيابة في المملكة.



وأضاف: تعيين المرأة كعضو نيابة يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة السعودية، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية في المملكة.



وأردف: الأعضاء الجدد رجالًا ونساء، حصلوا على دورات تدريبية مكثفة في اختصاصات دقيقة ونوعية قبل تعيينهم كأعضاء في النيابة لتأهيلهم للقيام بمسؤوليات أعمالهم، وإمدادهم بمواد علمية ممزوجة بالجانب العملي اللازم للعمل النيابي والقضائي.



وقال متحدث النيابة العامة: النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد على حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة السبل التي من شأنها دعم عمل النيابة العامة وإنجاح دورها الحيوي في المجتمع، وقدم خالص التهنئة للمعينين والمعينات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تعزيز عمل النيابة العامة وإبراز دورها في المجتمع المتمثل في إنفاذ القانون وتثبيت الحقوق وحماية النظام العام.