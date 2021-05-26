المخابرات العراقية تعتقل قائداً في مليشيا الحشد الشعبي متهم بقتل ناشطين

راقبته 3 أيام بين صحراء كربلاء والأنبار

اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية قائد عمليات الأنبار في مليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد اتهامه بقتل الناشطين إيهاب الوزني، وفاهم الطائي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "السومرية نيوز"، أن "مصلح" اعتقل بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

وبينت المصادر أن الاستخبارات راقبت "مصلح" لمدة ثلاثة أيام بين صحراء كربلاء والأنبار قبل اعتقاله.

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 04:39 PM

راقبته 3 أيام بين صحراء كربلاء والأنبار

المخابرات العراقية تعتقل قائداً في مليشيا الحشد الشعبي متهم بقتل ناشطين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية قائد عمليات الأنبار في مليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد اتهامه بقتل الناشطين إيهاب الوزني، وفاهم الطائي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "السومرية نيوز"، أن "مصلح" اعتقل بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

وبينت المصادر أن الاستخبارات راقبت "مصلح" لمدة ثلاثة أيام بين صحراء كربلاء والأنبار قبل اعتقاله.

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