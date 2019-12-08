في "بحر أبو سكينة".. وجبات من مطعم تتسبب في تسمم 90 حالة

أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية يتابعان الحالات.. وأمين المنطقة يزور المنوَّمين

أكدت أمانة منطقة عسير مباشرتها بلاغًا عن وجود 90 حالة تسمم في مستشفى محايل عسير.

وبيّنت أن بلدية مركز بحر أبو سكينة قامت بشكل فوري بإغلاق المطعم المتسبب احترازيًّا، وشرعت في تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة.

وأوضحت تكليفها عددًا من المراقبين لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في التسمم لإرسالها لمختبر البلدية.

وأكدت الأمانة صدور توجيه أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، بتشكيل لجنة عاجلة من قِبل الأمانة لبحث أسباب التسمم؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية، وإجراء التحاليل المطلوبة للمصابين. وقد غادر المستشفى نحو 58 من الحالات وهم بصحة جيدة.

من جهة أخرى، زار أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، الحالات في المستشفى للاطمئنان على صحتهم.

وأبلغ الحميدي المنوَّمين باهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومتابعتهما الحالات. مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين.