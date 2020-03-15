"أثير الخلب" شابة سعودية قاتلت البطالة واستثمرت حبها للقهوة العربية

أسّست محمصة نسائية نادرة وحققت مراكز متقدمة في مسابقات عربية

لم تركن الشابة أثير الخلب وصديقاتها للبطالة على عكس قريناتها، فانتظار العمل الحكومي مُرهق للذات والفراغ قاتل للنفس، فقررت أن تطرق باب العمل الحر بمهنة نادرة تتمثل بـ"حمص القهوة" وتقديمها للمختصين وهواة شربها بطريقة عصرية، وتزويد محال بيع القهوة الجاهزة، فحب القهوة ومداعبة حباتها السمراء بالنسبة لأثير عشق طفولي نما مع تقدم السنين، واستطاعت أن تحوّل هذه العلاقة إلى مشروع تجاري يُدر عليها المال، ويغنيها عن مذلة السؤال، وتحرص هذه الشابة على أن يكون مشروعها وطنياً بيئياً لا تتأذى به الأرض، فالأكياس التي تُعبي بها القهوة صديقة للبيئة.

وعن بداياتها تقول "الخلب": "بدأت مشروعي من الصفر وبأبسط القدرات، لكن بعد صبر وثبات وحب يكبر يوماً بعد يوم قررت الانطلاقة من البيت كأسرة منتجة وعاملة، ثم ذاع صيتنا فشاركت بعدة فعاليات ومهرجانات وكان هدفنا الأساسي تثقيف الناس حول طعم القهوة الأصيل والفرق بين الأصناف حتى يستطعم المتذوق ويعرف، فالقهوة يحكمها الحمص والإعداد المتقن".

وأضافت: "ثم تبلورت الأفكار وارتفعت المعنويات فأسسنا محمصة نسائية نديرها بأنفسنا، حتى نوصل فنجان قهوة عربياً فريداً يستمتع به الجميع، ويقوم الفريق بفرز وتنظيف القهوة، ثم الإشراف على عملية التحميص والتبريد، ثم انتقاء حبوب القهوة لحفظها وتغليفها بعملية مرتبة آلية وبشرية".

وتابعت: "شاركنا في بطولة القهوة العربية المقامة في أبوظبي وترشحت من ضمن ٤٠٠ مشارك في البطولة، وكنا المحمصة الوحيدة التي تأهلت للنهائيات من القصيم، وحصلنا ولله الحمد على مركز متقدم في البطولة".

ومضت قائلة: "واتبعنا في مشروعنا منهج وسياسة الجودة، بحيث ندمج بين ثقافة القهوة العربية الأصلية ونحافظ عليها وبين ثقافة القهوة المختصة، وعلى ذلك فقد سعينا أن تصل منتجاتنا لمستوى عالٍ من الجودة، كذلك صممنا الأكياس الخاصة بالقهوة كأكياس صديقة للبيئة وبنفس الوقت وجود صمام يحافظ على القهوة لمدة أطول من غيرها".

وتختتم حديثها بقولها: "واكبنا التكنولوجيا في المحمصة، وتوافقاً مع توجه الدولة في استثمار التقنية أطلقنا المتجر الإلكتروني الخاص بنا، ووفرنا كافة احتياج العميل ليكون الطلب أسهل وأسرع بحيث تقدر تختار قهوتك على مزاجك".