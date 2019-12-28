قطعوا الطرق المؤدية إليه.. متظاهرون يشلون حقلًا نفطيًا جنوب العراق

ينتح 100 ألف برميل يومياً.. ويؤثر على الصادرات في حال استمرار غلقه

توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق، اليوم (السبت)، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، حسبما أوردت "فرانس 24"، نقلاً عن مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة.

وأوضحت المصادر أن الإنتاج توقف حين قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي مطالبين بوظائف.

من جهتهم، أشار خبراء إلى أن توقف الإنتاج لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية إن لم يستمر طويلاً.



وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

ويصل إنتاج حقل الناصرية الواقع على مسافة حوالى 300 كيلومتر جنوب بغداد إلى مئة ألف برميل في اليوم عادة.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.