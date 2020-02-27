قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين

في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية

الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

يوسف بن صالح القهرة القنصل العام للمملكة في الإسكندرية

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:42 AM

في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية

قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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يوسف بن صالح القهرة القنصل العام للمملكة في الإسكندرية

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