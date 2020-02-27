قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين

في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية

الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.