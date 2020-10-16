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إجمالي الإصابات 5 ملايين و 169386 والوفيات 152460 شخصًا

البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.