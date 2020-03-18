"أمير حائل" يتفقّد مركز القيادة والتحكم بـ "الصحة" ويهيب بالتقيد بتعليمات الوقاية

"عبدالعزيز بن سعد": تكاتف المواطنين والمقيمين سينهي هذا الوباء قريباً

أكّد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد؛ أهمية أخذ المواطنين تعليمات الجهات المعنية التي تصدر بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بكل جدية والتقيد بها.

وأهاب الأمير عبدالعزيز بن سعد؛ بجميع المواطنين والمقيمين، تجنب التجمعات والمصافحة، أو الملامسة، والأخذ بجميع أسباب الوقاية المنصوص عليها، وأن تؤخذ جميع تلك الاحتياطات بالجد، لافتاً إلى أن الوباء سيزول قريباً -بعد مشيئة الله- ثم تكاتف المواطنين والمقيمين، ووقوفهم مع الجهات المعنية وما توصي به.

وأكد أمير حائل، بعد تفقده مركز القيادة والتحكم ومركز الطوارئ والعمليات بصحة حائل بمقرها الجديد، مساء أمس الثلاثاء، أن ذلك الوباء سيكون من الماضي في القريب العاجل.

واستمع لشرح من مدير صحة المنطقة الدكتور حمود الشمري؛ عن المركز، وكيف تم تطويره منذ إنشائه عام ٢٠١٢ حتى اليوم، ومواكبته كل جديد بما يخص مراكز القيادة والتحكم.

وأظهر شرح "الشمري"؛ شاشة تعرض نتائج حالات الإصابة والتشافي من فيروس كورونا الجديد، بجميع دول العالم تتحدث كل خمس دقائق، فيما شرح مدير صحة حائل لأمير المنطقة، آلية متابعة جميع مستشفيات المنطقة بشكل مباشر وحي عبر شاشة كبيرة داخل المركز وتدوين الملاحظات التي تظهر لتلافيها أو تصحيحها.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعد؛ إلى آلية الأولى من الساعة التاسعة صباحاً، حتى التاسعة مساءً، والثانية من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار العاملون في المركز إلى أن الساعة الثامنة سواء في الصباح أو المساء هي وقت التقاء فريق الفترة السابقة مع الفترة التالية لتسجيل الملاحظات ومتابعة الحالات التي ترد في الفترة السابقة وتحتاج متابعة في الفترة التالية.