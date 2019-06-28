خلال الصورة الجماعية للقمة .. عدسات المصوّرين تلتقط حفاوة "ترامب" بولي العهد

التقط آلاف المصوّرين في قمة العشرين لحظات الحفاوة التي خصّ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ولي العهد خلال الصورة الجماعية التي جمعت الرؤساء عقب محادثات اليوم الأول.

"ترامب"؛ الذي بادر بمصافحة الأمير محمد بن سلمان، عاد ليربت عليه وهو ما أثار انتباه الحضور، وكأنه يؤكّد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وما يحظى به ولي العهد، من مكانة خاصة لدى الزعماء الأبرز في العالم.

وينتظر أن يلتقي سمو الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي، صباح غد السبت، على هامش القمة؛ لمناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.