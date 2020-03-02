احترقت بالكامل.. إسرائيل تدمر مركبة عسكرية للنظام السوري في القنيطرة

نفذت الهجوم بطائرة مسيرة

دمرت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة عسكرية تابعة للنظام السوري في ريف القنيطرة، بحس ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين).

وأوضح المرصد أن الهجوم أدى إلى انفجار المركبة واحتراقها بالكامل أثناء مرورها من بلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة.

وأضاف أنه لم ترد أية معلومات حول الخسائر البشرية حتى الآن.

وأصيب ثلاثة من عناصر النظام السوري على الأقل بهجوم نفذته إسرائيل في محافظة القنيطرة الجمعة الماضي.