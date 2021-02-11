"الحزيمي" مديرًا لشرطة الحدود الشمالية

صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتعيين العميد رياض بن بدر الحزيمي، مديرًا لشرطة منطقة الحدود الشمالية.

وعبّر العميد "الحزيمي" عن شكره لمدير الأمن العام، على هذه الثقة الكريمة في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.